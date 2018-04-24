«Агрофирма Ницинская» из Слободо-Туринского района задолжала работникам 4,8 млн руб.

С ноября 2017 года по февраль 2018 года на ООО «Агрофирма Ницинская» перед сотрудниками образовалась задолженность по заработной плате. 90 из 128 работников фирмы и 15 уже уволенных сотрудников не получили денежные выплаты в размере 4,8 млн рублей.



После возбуждения дела об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ «Невыплата зарплаты» предприятие было оштрафовано на 33 тыс. рублей. Используя методы прокурорского реагирования, следователям удалось добиться погашения задолженности перед 89 ныне работающими сотрудниками и 14 уволенными.



Двое сотрудников находятся за пределами района. Ситуация по выплате причитающихся им средств остается на контроле прокуратуры, сообщает пресс-служба ведомства.