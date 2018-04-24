0
Свердловская область
Нижний Тагил
0
день: +6
вечер: +4
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 61.77 + 0.45
EUR 75.79 + 0.14
| регистрация
Новости Нижнего Тагила

«Агрофирма Ницинская» из Слободо-Туринского района задолжала работникам 4,8 млн руб.

24 апреля 2018, 07:05Добавить новость
деньги,проверка,прокуратура,работа,Свердловская область,суд,штраф,Туринская слобода,агрофирма,зарплата,руководство
На протяжении 4-х месяцев «Агрофирма Ницинская», расположенная в Слободо-Туринском районе Свердловской области, не выдавала сотрудникам заработную плату. Дело сдвинулось с мёртвой точки только после вмешательства прокуратуры.

С ноября 2017 года по февраль 2018 года на ООО «Агрофирма Ницинская» перед сотрудниками образовалась задолженность по заработной плате. 90 из 128 работников фирмы и 15 уже уволенных сотрудников не получили денежные выплаты в размере 4,8 млн рублей.

После возбуждения дела об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ «Невыплата зарплаты» предприятие было оштрафовано на 33 тыс. рублей. Используя методы прокурорского реагирования, следователям удалось добиться погашения задолженности перед 89 ныне работающими сотрудниками и 14 уволенными.

Двое сотрудников находятся за пределами района. Ситуация по выплате причитающихся им средств остается на контроле прокуратуры, сообщает пресс-служба ведомства.

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Считаете, что ваш работодатель нарушает ваши права? Расскажите об этом редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , , , ,

Читайте также:

Предприятие в Кушве задолжало 146 сотрудникам 3 млн 600 тыс. рублей
7 марта, 00:50
0 0
Директор предприятия в Кушве задолжал рабочим 14 млн 867 тыс. рублей
9 февраля, 06:00
0 1
Директор МУПа посёлка Арти оштрафован за отказ заключить трудовой договор с ребёнком
11 апреля, 07:05
0 0

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 38
Подписаться на новости