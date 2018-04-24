«Агрофирма Ницинская» из Слободо-Туринского района задолжала работникам 4,8 млн руб.
24 апреля, 07:05Общество
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На протяжении 4-х месяцев «Агрофирма Ницинская», расположенная в Слободо-Туринском районе Свердловской области, не выдавала сотрудникам заработную плату. Дело сдвинулось с мёртвой точки только после вмешательства прокуратуры.
С ноября 2017 года по февраль 2018 года на ООО «Агрофирма Ницинская» перед сотрудниками образовалась задолженность по заработной плате. 90 из 128 работников фирмы и 15 уже уволенных сотрудников не получили денежные выплаты в размере 4,8 млн рублей.
После возбуждения дела об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ «Невыплата зарплаты» предприятие было оштрафовано на 33 тыс. рублей. Используя методы прокурорского реагирования, следователям удалось добиться погашения задолженности перед 89 ныне работающими сотрудниками и 14 уволенными.
Двое сотрудников находятся за пределами района. Ситуация по выплате причитающихся им средств остается на контроле прокуратуры, сообщает пресс-служба ведомства.
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