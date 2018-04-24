«Агрофирма Ницинская» из Слободо-Туринского района задолжала работникам 4,8 млн руб.

С ноября 2017 года по февраль 2018 года на ООО «Агрофирма Ницинская» перед сотрудниками образовалась задолженность по заработной плате. 90 из 128 работников фирмы и 15 уже уволенных сотрудников не получили денежные выплаты в размере 4,8 млн рублей.