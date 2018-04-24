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Новости Нижнего Тагила

Актер из Нижнего Тагила снялся в фильме «Временные трудности» с Охлобыстиным (ФОТО)

24 апреля 2018, 15:45Добавить новость
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Актер Нижнетагильского драматического театра Сергей Трекин сыграл эпизодическую роль в фильме «Временные трудности».

Съемки картины проходили весной 2017 года в Кирове. Для работы над фильмом авторы привлекали местных жителей и актеров местного театра. В это время там работал тагильский актер Сергей Трекин. Сергей успешно прошел пробы и сыграл роль школьника, с которым у главного героя возник конфликт.

Актер провел на площадке 2 съемочных дня. Сергей назвал это интересным опытом и отметил, что в театре работа выстроена абсолютно по-другому. Тагильчанин не первый раз работает в кино, ранее он участвовал в массовом эпизоде в крупном фильме и пробовался на главную роль в сериале, сообщает новостное агентство «Между строк».

 

 

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Фото: Сергей Трекин
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