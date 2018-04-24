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Новости Нижнего Тагила

Перепись населения пройдет в 2020 году в Свердловской области

24 апреля 2018, 12:00Добавить новость
Свердловская область,перепись-2020,перепись населения,Александр Высокинский,комиссия
В Свердловской области создана комиссия по подготовке к переписи населения-2020.

Вице-губернатор Александр Высокинский возглавит областную комиссию, в состав которой войдут еще 29 человек.

С 1 по 31 октября 2018 года в России состоится пробная перепись населения, в которой примут участие около 550 тыс. человек. Всероссийская перепись населения состоится в октябре 2020 года. 

В 2020 году переписные листы можно будет заполнить в интернете, переписчики так же, как это было в 2010 году во время переписи, будут приходить в квартиры людей и заполнять переписные листы, сообщают «Европейско-Азиатские новости».


 
 
 
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