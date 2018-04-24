Экс-руководитель Екатеринбургской полиции Александр Федюнин умер в Москве

До своего приезда в Екатеринбург подполковник жил в Москве и там работал начальником Выхинского РОВД, где был награжден за участие в освобождении заложников «Норд-Оста».

С 1994 года Александр Федюнин работал в ОВД оперуполномоченным. В 1997 году получил повышение, став начальником отдела уголовного розыска РОВД по Выхинскому району города Москвы. В 1999 году назначен начальником криминальной милиции. А в 2002 году стал начальником УВД в Выхино. В октябре 2012 года Федюнин, получив выслугу лет, вернулся в Москву, сообщает Е1.RU.