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Новости Нижнего Тагила

Экс-руководитель Екатеринбургской полиции Александр Федюнин умер в Москве

24 апреля 2018, 20:25Добавить новость
Екатеринбург,Александр Федюнин,полицейский,смерть,Норд-Ост,Москва,начальник,полиция
В Москве на 48-м году жизни от рака умер Александр Федюнин. Он руководил екатеринбургской полицией с июля 2011 до октября 2012 года, где был первым заместителем Игоря Трифонова.

Федюнин отличался преданностью своему делу и высоким профессионализмом. 

До своего приезда в Екатеринбург подполковник жил в Москве и там работал начальником Выхинского РОВД, где был награжден за участие в освобождении заложников «Норд-Оста». 

С 1994 года Александр Федюнин работал в ОВД оперуполномоченным. В 1997 году получил повышение, став начальником отдела уголовного розыска РОВД по Выхинскому району города Москвы. В 1999 году назначен начальником криминальной милиции. А в 2002 году стал начальником УВД в Выхино. В октябре 2012 года Федюнин, получив выслугу лет, вернулся в Москву, сообщает Е1.RU

13 апреля экс-депутат Нижнетагильской городской думы Анатолий Ахтямов ушёл из жизни.

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