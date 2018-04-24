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Парковка машин и продажа алкоголя будут запрещены в центре Нижнего Тагила 9 Мая
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Парковка машин и продажа алкоголя будут запрещены в центре Нижнего Тагила 9 Мая

24 апреля, 15:05Общество
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