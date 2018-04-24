Подрядчик для обслуживания скверов и парков определен в Нижнем Тагиле

Новый подрядчик должен будет заниматься своевременной уборкой мусора и снега, скашивать траву, обрабатывать территории парков и скверов от клещей, садить живую изгородь из кустарников. Также в обязанности компании входит ремонт скамеек, урн и ограждений, поддерживание внешнего вида оборудования на детских и спортивных площадках. На площади Славы к 1 мая нужно будет устанавливать летнюю эстраду, ремонтировать пилоны и мемориальную доску почета.

Еще ООО «Комавтотранс» должно очищать от мусора места праздничных гуляний тагильчан. Это площади возле драмтеатра и «Современника», сквер у театра кукол, Лисью гору, площадь Танкостроителей на Вагонке, аллею Победы на ГГМ и парк отдыха на Тагилстрое.

Кроме этого, в 2018 году компания будет заниматься уборкой городских кладбищ, сносом аварийного жилья, разработкой и погрузкой грунта на полигоне ТБО по Кушвинскому тракту, пишет АН «Между строк».