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Новости Нижнего Тагила

48 нарушений ПДД вблизи школ было зафиксировано в ходе рейда в Нижнем Тагиле (ФОТО)

24 апреля 2018, 17:45Добавить новость
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20 апреля сотрудники ГАИ Нижнего Тагила провели рейд вблизи учебных заведений. В ходе рейда инспекторы выявили и пресекли 48 нарушений ПДД.

47 полицейских из ГИБДД, ПДН и ППСП были задействованы для осуществления проверки. Сотрудники в ходе рейда зафиксировали 48 нарушений ПДД. Среди них 28 нарушений совершили дети, и еще 13 - другие пешеходы.

Результаты рейда свидетельствуют о массовом нарушении правил дорожного движения детьми возле школ. Вблизи одного из учебных заведений среди причин нарушений ПДД назвали поврежденное ограждение, уточняет отдел пропаганды ГИБДД.

Полицейские провели с детьми беседы о ПДД и об ответственности за нарушения. Школьникам напомнили ключевые правила дорожного движения, отдельно высказавшись об использовании велосипедов, самокатов, роликов и подобных средств. Профилактические беседы провели и с руководителями учебных заведений.

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Фото: Отдел пропаганды ГИБДД
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