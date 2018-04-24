Руководитель филиала транспортной компании стала номинантом конкурса «Человек года»

Анна Москвитина, возглавляющая подразделение ТК «Байкал Сервис» в Нижнем Тагиле, боролась за победу в номинации «Успехи в бизнесе».

Ставлю организаторам много лайков за идею и ее реализацию: было очень классно и интересно. Такое мероприятие нужно городу и его жителям, востребовано бизнесом. Нижний Тагил должен знать своих героев, больших и маленьких.

Я получила массу приятных эмоций от участия. Тем более, что «Байкал Сервис» фактически выступил одним из партнеров конкурса.

Единственное, о чем можно сожалеть — я поздно включилась в борьбу. И тем не менее, мне удалось собрать почти 120 голосов и занять второе место в своей номинации.

Конечно, я очень благодарна своим коллегам, сотрудникам компании «Байкал Сервис», работающим практически во всех регионах нашей большой страны, которые своими голосами внесли весомый вклад в такой результат.

Что еще сказать? История мальчика Миши показывает, что в Нижнем Тагиле живут по-настоящему неравнодушные люди, которые всегда готовы прийти на помощь, протянуть руку в беде. Это замечательно. С другой стороны, а разве может быть иначе?, -- прокомментировала Анна.

Анна не просто приняла свой диплом. Она вручила поощрительный подарок Елене Пановой, директору Нижнетагильской птицефабрики, которая в номинации «Сделано на Урале» набрала наибольшее число голосов.

Это предприятие успешно развивается, играет заметную роль в жизнь нашего города и известно далеко за его пределами. Кстати, широкая география бизнеса (по сути, вся Россия) — это родственная черта нижнетагильской птицефабрики и транспортной компании «Байкал Сервис», которую я представляю пояснила свое решение Анна Москвитина.