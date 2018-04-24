Жительница Богдановича взыскала с ООО «Спутник» выплаты за нарушение трудовых прав

Пресс-служба прокуратуры Свердловской области сообщает, что женщина в сентябре 2017 года уволилась по собственному желанию с должности бухгалтера из ООО «Спутник». Согласно трудовому законодательству работодатель обязан выплатить компенсацию за неиспользованные дни отпуска, однако это требование не было выполнено.

Женщина обратилась в прокуратуру Богдановича, та в свою очередь передала иск в суд. Суд удовлетворил требования истицы и постановил взыскать с работодателя 116 тысяч рублей за неиспользованные дни отпуска, 12 тысяч рублей за нарушение сроков выплат и 5 тысяч рублей за моральный ущерб. Решение суда еще не вступило в законную силу.