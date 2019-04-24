17 тысяч контрафактных игрушек изъяты уральскими таможенниками

Гражданин Казахстана был задержан с 17 тысячами нелегальных детских игрушек, произведенных в Китае. Мужчина пояснил, что доставляет в Москву игрушки, являющиеся товаром некой екатеринбургской фирмы. При осмотре товара было обнаружено, что он имеет товарные знаки Talking Tom, Tobot, L.O.L, Маша и медведь.