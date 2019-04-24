17 тысяч контрафактных игрушек изъяты уральскими таможенниками
Сегодня, 14:45ОбществоФото: Уральское таможенное управление
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Таможенники в Курганской области изъяли контрафактные детские игрушки у екатеринбургского предпринимателя, намеревавшегося доставить нелегальный товар в Москву, сообщает региональное таможенное управление.
Гражданин Казахстана был задержан с 17 тысячами нелегальных детских игрушек, произведенных в Китае. Мужчина пояснил, что доставляет в Москву игрушки, являющиеся товаром некой екатеринбургской фирмы. При осмотре товара было обнаружено, что он имеет товарные знаки Talking Tom, Tobot, L.O.L, Маша и медведь.
В адрес данных компаний были направлены официальные запросы с требованием подтвердить контрафактность товара. Представители брендов оценили нанесенный им ущерб в 20,5 миллиона рублей.
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Ранее в Курганской области была пресечена перевозка нелегальных детских конструкторов китайского производства, тогда сумма ущерба составила два миллиона рублей.
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