Активисты в Екатеринбурге не смогли отстоять сквер у «храма-на-драме»
Сегодня, 15:51ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Свердловский областной суд прекратил производство по коллективному иску 20 горожан о признании незаконной передачи сквера под строительство «храма-на-драме», пишут «Вечерние Ведомости».
Сюжеты: Екатеринбург
Активисты просили изменить правила землепользования, позволяющие использовать землю Театрального сквера для строительства храма святой Екатерины. Напомним, что при строительстве храма будет вырублена часть зеленых насаждений сквера.
О прекращении производства по делу ходатайствовали административный ответчик и прокурор. Участок под строительство храма был переведен в категорию земель для религиозного пользования и ранее уже сдан в аренду.
Представитель администрации Екатеринбурга сообщил, что истцы не являются правообладателями земельного участка. Прокурор отметил, что доказательств нарушений прав горожан не представлено. Оснований для изменения правил землепользования не установлено.
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