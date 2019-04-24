Активисты в Екатеринбурге не смогли отстоять сквер у «храма-на-драме»

Активисты просили изменить правила землепользования, позволяющие использовать землю Театрального сквера для строительства храма святой Екатерины. Напомним, что при строительстве храма будет вырублена часть зеленых насаждений сквера.

О прекращении производства по делу ходатайствовали административный ответчик и прокурор. Участок под строительство храма был переведен в категорию земель для религиозного пользования и ранее уже сдан в аренду.