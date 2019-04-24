Каменск-Уральские приставы опечатали «Мясную лавку» за нарушения саннорм
В Каменске-Уральском сотрудники ФССП опечатали на 90 дней «Мясную лавку», открытую в жилом доме, сообщает пресс-служба ведомства.
Владелец магазина перенес в жилой дом цех по производству полуфабрикатов, кулинарных изделий и других пищевых продуктов. Однако бизнесмен не предусмотрел для торговых и складских помещений обособленную от общедомовой вентиляцию, как того требует законодательство в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
Помимо этого, у владельца производства отсутствовали документы, подтверждающие качество и безопасность используемого сырья, также проверяющим не предоставлена информация по какому документу изготавливали мясные полуфабрикаты (ГОСТ, ТУ, ТТК, СТО).
Судебные приставы вывезли оборудование для производства, огородили прилавок, сняли и закрыли кассу. Деятельность «Мясной лавки» была приостановлена на 90 суток. Магазин поставлен на сигнализацию, входные двери опечатаны.