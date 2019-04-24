Каменск-Уральские приставы опечатали «Мясную лавку» за нарушения саннорм

Владелец магазина перенес в жилой дом цех по производству полуфабрикатов, кулинарных изделий и других пищевых продуктов. Однако бизнесмен не предусмотрел для торговых и складских помещений обособленную от общедомовой вентиляцию, как того требует законодательство в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения.