“Мелкие пакости” экс- жене не помогли Грудинину избежать раздела имущества

Дело рассматривал Видновский городской суд Московской области. Адвокат Дмитрий Мальбин, который защищает Ирину Грудинину, сказал, что супруги делят банковские счета, ценные бумаги и акции. Об этом пишут «Новые известия».

В прошлом году Грудинины развелись после 40-летнего брака. Ирина осталась с двумя детьми, посчитала их и себя обделенными и, после неудачных попыток договориться с бывшем мужем, подала в суд на раздел имущества.

Осенью 2018 года суд принял решение об аресте акций «Совхоза имени Ленина», которые принадлежали Павлу Грудинину. В марте 2019 года sibkray.ru написал о «мелких пакостях», который бывший кандидат в президенты РФ устраивает в отношении экс-супруги. Например, в салоне красоты «Таир», которым владеет Ирина, начали происходить периодические отключения света и воды. Салон находится на территории «Совхоза имени Ленина». По словам работников совхоза, эти «пакости» приказал сделать Грудинин, чтобы оказать давление на бывшую супругу.

Опасаясь за свою жизнь и здоровье, Ирина Грудинина была вынуждена обратиться в полицию и попросить о защите. Женщина боится, что экс-супруг будет мстить.

В полиции отметили, что заявительница считает своего бывшего мужа влиятельным человеком, у которого есть серьезные финансовые возможности и административный ресурс, чтобы осложнить ее жизнь.

Женщина не зря опасается, поскольку Грудинин уже начал давить на Ирину. Пользуясь положением основного владельца совхоза, он отобрал помещение, где находился салон красоты Ирины. Также он запретил сотрудникам «Совхоза имени Ленина» общаться с Ириной. Коммунальщикам было запрещено реагировать на звонки Ирины по поводу аварийных ситуаций. Также Грудинин добился блокировки телефона экс-жены, оформленного на совхозную фирму.