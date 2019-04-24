Ольга Глацких назвала журналистов падальщиками, гиенами и стервятниками

Гиенами и стервятниками были названы журналисты, которые, со слов Глацких, «тратят на изучение грязного пятнышка на белье человека, не имеющего к ним никакого отношения». Себя же она сравнила со львом.

Напомним, что очередной критике в СМИ Ольга Глацких подверглась после новости о том, что она получила награду премии SportsFacilities от имени ДИВС, в котором работает в должности заместителя директора всего три недели. Говоря о том, что «лев может оступиться на трудном пути», Глацких отсылалась к резонансной истории про ее фразу «государство не просило вас рожать». После этого она лишилась поста в областном департаменте.