Ольга Глацких назвала журналистов падальщиками, гиенами и стервятниками
Ольга Глацких на своих страницах в социальных сетях назвала журналистов падальщиками, а СМИ, которые написали о получении ею награды от имени ДИВС в Екатеринбурге после трёх недель работы, «дешёво-туалетными».
Гиенами и стервятниками были названы журналисты, которые, со слов Глацких, «тратят на изучение грязного пятнышка на белье человека, не имеющего к ним никакого отношения». Себя же она сравнила со львом.
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Чем сильнее и успешней становятся люди, тем больше желания их сломать появляется у всякого рода дешево-туалетных СМИ. Вы думаете, они тратят его с толком? Занимаются благими делами? Да нет же! Своё время они тратят на изучение грязного пятнышка на белье человека, не имеющего к ним никакого отношения. Под микроскопом рассматривают злосчастную соринку в чужом глазу. Они как падальщики гиены ждут тот самый момент, когда гордый и сильный лев оступится на трудном пути, чтобы с радостью и остервенением наброситься на его страдающую душу. Любое неловкое движение, слово, действие - и ты уже попадаешь под прицел стервятников. А кто в этой ситуации пострадавшее лицо? Думаете, лев? Вовсе нет! Он сильный и смелый - отряхнется и дальше пойдет. А вот гиен стоит пожалеть и сказать им пару напутственных. Хочется пожелать всем СМИ еще раз изучить классиков, историю журналистики - ведь когда ваш мозг целен и уникален, гадость даже не придёт в голову в качестве начинки своей статьи. Оглянитесь вокруг: жизнь бежит перед вами неумолимо быстро, догоняйте её, будьте с ней на одной волне, кружитесь в едином танце. А мой танец предоставьте мне. #екатеринбург #екатеринбургсегодня #екатеринбургсейчас #накипело
Публикация от Olga Glatskikh (@olgaglatskikh)
Напомним, что очередной критике в СМИ Ольга Глацких подверглась после новости о том, что она получила награду премии SportsFacilities от имени ДИВС, в котором работает в должности заместителя директора всего три недели. Говоря о том, что «лев может оступиться на трудном пути», Глацких отсылалась к резонансной истории про ее фразу «государство не просило вас рожать». После этого она лишилась поста в областном департаменте.
В середине февраля Глацких организовала и провела турнир по художественной гимнастике в Нижнем Тагиле на базе ФОК «Президентский». Тогда она рассказала о планах открытия школы для юных спортсменов и их родителей вначале в Екатеринбурге, а потом и в других свердловских городах.