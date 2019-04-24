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Ольга Глацких назвала журналистов падальщиками, гиенами и стервятниками
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Ольга Глацких назвала журналистов падальщиками, гиенами и стервятниками

Вчера, 23:44ОбществоФото: instagram.com/olgaglatskikh/
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