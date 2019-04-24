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Павел Ливинский и Казбек Коков обсудили развитие энергокомплекса КБР
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Photo 2019 04 24 19 43 02

Павел Ливинский и Казбек Коков обсудили развитие энергокомплекса КБР

Сегодня, 22:37ОбществоФото: rosseti.ru/press
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