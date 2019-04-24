Павел Ливинский и Казбек Коков обсудили развитие энергокомплекса КБР

В ходе встречи стороны также договорились о скорейшей рассмотрении возможности заключения двустороннего соглашения о сотрудничестве.

Во время своего двухдневного визита Ливинский оценил состояние электросетей республики и отметив их высокий уровень подготовки. По итогам зимнего период филиал «Каббалкэнерго» по степени надежности стал девятым среди всех российских регионов.

Как сообщил NewsTracker, глава компании рассказал о планах инвестирования в мероприятия по снижению энергопотерь в КБР 900 миллионов рублей и о полной ликвидации долгов республики за свет до 2023 года. Благодаря снижению потерь республика сэкономит 131 миллион рублей.

«Мы продолжим развивать сети для того, чтобы повышать качество жизни населения субъекта», - пообещал Ливинский.

В частности, «Россети» намерены модернизировать 135 километров электросетей региона и установить более 40 интеллектуальных электросчетчиков.