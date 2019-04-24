СМИ: уральский генерал ФСО заплатит штраф за незаконную прослушку

По словам источника, сотрудник Tele2 незаконно делал через компанию по просьбе Николаенкова и Давыденкова биллинги телефонных звонков. Все фигуранты дела получили штрафы в 30 тысяч рублей, а работник сотового оператора уволен, пояснил источник интернет-издания.

Ранее «Коммерсант-Урал» писал, что дело о несанкционированном доступе к закрытым сведениям персонального характера у одного из операторов связи было засекречено. Официально в базах Ленинского районного суда нет никаких дел с фамилиями фигурантов.