Суд препятствует участию ответчиков по делу «Толяттиазота»

На выходе из здания, где проходил суд, задержали представителя компании-ответчика Florento, гражданина Германии Александра Брексендорфа. Основанием для этого стало мероприятие, направленное на выявление мест пребывания иностранцев и их трудовой деятельности, сообщает газета «Известия».

Похожая ситуация произошла ранее с гражданином Греции Маркеллосом Кремером, который представлял интересы компании «Фародот Консалтинг Лимитед». Он ходатайствовал о своем допуске на слушание по делу «Тольяттиазота» в Комсомольский суд города Тольятти, а также отсрочке заседания для подготовки к участию и изучению материалов дела.

В результате он был допущен на слушание, откладывать которое не стали. Но на выходе из зала суда его ждали представители МВД и ФМС. В итоге было вынесено постановление о нарушении им закона за въезд в Россию не по деловой, а по туристической визе.

Адвокаты уверены, что суд чинит препятствия для допуска на заседания ответчиков.

Разбирательства по делу ТОАЗа проходят в Комсомольском суде уже второй год. По версии следствия, бывшие руководители завода в период с 2007 по 2012 годы похитили весь запас произведенных аммиака и карбамида, чтобы продать по заниженной стоимости компании Nitrochem Distribution AG (Швейцария). Далее они якобы были реализованы данной организацией по рыночным ценам. По мнению следователей, таким образом было похищено около 85 миллиардов рублей.

В то же время сторона защиты настаивает, что ТОАЗ получил за данную продукцию более 65,5 миллиарда рублей. По мнению защитников, расчеты обвинителей сделаны с грубейшими ошибками.

Сторона защиты пригласила для подтверждения своей позиции нескольких экспертов. Так, по мнению главы Ассоциации «СРОО «Экспертный совет» Алексея Каминского, экспертиза, проводившаяся следствием, нарушает базовый принцип сравнения цен. Это мнение подтверждает и другой специалист - заведующий кафедрой гражданского права юридического факультета в национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики» Александр Сергеев.