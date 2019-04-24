Свердловчанин заключен под арест за неуплату алиментов на ребенка

Мужчина уклоняется от выплаты алиментов на содержание своего несовершеннолетнего ребенка с октября 2016 года. Так как гражданин официально не трудоустроен и не имеет какой-либо собственности, а ограничение в специальных правах не дало результата, был составлен протокол о привлечении должника к административной ответственности. Суд назначил свердловчанину арест сроком на 10 суток.

За неисполнение родительских обязанностей ранее указанный гражданин уже отбывал сначала административное наказание сроком на 10 суток, затем уголовное – сроком на 6 месяцев. В случае дальнейшего уклонения от выплаты алиментов, ему грозит более строгое наказание в виде исправительных работ на срок до одного года, либо принудительных работ на тот же срок, либо лишение свободы на срок до одного года.