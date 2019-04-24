Тагильская полиция ищет несовершеннолетних в барах и кальянных

В проведении мероприятий задействованы сотрудники всех подразделений полиции. Рейды проводятся в местах возможного нахождения несовершеннолетних - в барах, клубах, заброшенных зданиях. Проверки развлекательных учреждений проводятся при поддержке бойцов Росгвардии.

Накануне сотрудники группы по контролю за оборотом наркотических средств МУ МВД России «Нижнетагильское» совместно с представителями ПДН посетили с проверкой кальянные и бары города близ железнодорожного вокзала. Мероприятие проводилось после 22 часов. В ходе проверки нарушений не выявлено, несовершеннолетних в заведениях не обнаружено.

В минувшие выходные в развлекательном заведении на улице Красноармейской сотрудниками полиции задержаны четверо 17-летних подростков, молодые люди были доставлены в отдел полиции. Инспекторы ПДН провели профилактическую беседу с нарушителями и их законными представителями о недопустимости нахождения в ночное время без сопровождения взрослых.