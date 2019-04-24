Тавдинский депутат лишилась прав за пьяную езду

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Суд Тавды заочно признал городского депутата Светлану Волковой виновной в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и лишил народную избранницу права управлять машиной. На заседании Волкова не явилась, точно также, как и во время первого слушания по своему делу, сообщает Ура.ру.
В течение полутора лет депутат не сможет управлять автомобилем. Кроме того, суд обязал Волкову уплатить штраф в размере 30 тыс. рублей. Решение вынесли на втором по счёту заседании. Первое должно было пройти 10 апреля, но депутат на него не пришла без объяснения причин. Заседание 24 апреля также происходило без её участия.
Светлану Волкову задержали в конце марта сотрудники дорожной полиции. Она остановили автомобиль депутата и заметили наличие признаков опьянения у водителя. О возможном правонарушении в полицию тогда сообщила ревнивая жена, супруг которой находился в депутатской машине.
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