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Тавдинский депутат лишилась прав за пьяную езду
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тавдинский депутат лишилась прав за пьяную езду

Вчера, 23:00ОбществоФото: hduma-tavda.ru
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