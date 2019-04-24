Тавдинский депутат лишилась прав за пьяную езду

В течение полутора лет депутат не сможет управлять автомобилем. Кроме того, суд обязал Волкову уплатить штраф в размере 30 тыс. рублей. Решение вынесли на втором по счёту заседании. Первое должно было пройти 10 апреля, но депутат на него не пришла без объяснения причин. Заседание 24 апреля также происходило без её участия.