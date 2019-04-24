Уральский родительский комитет выступил против обсуждения проблем ЛГБТ

Родительский комитет, возглавляемый Евгением Жабреевым, выступил против проведения в екатеринбургском Ельцин Центре заседания экспертов в рамках проекта «Бай-бай, стигма». На повестке стоит вопрос о сексуальной ориентации и гендерной идентичности.

Ранее эксперты проекта «Бай-бай, стигма» организовывали встречи на тему ВИЧ и наркомании.

Российские законы признают людей с нетрадиционной ориентацией полноправными гражданами. К сожалению, есть люди, которые нарушают российские законы и пытаются ограничить геев и лесбиянок в правах. Это серьезная проблема, о которой мы и собираемся говорить,пояснили корреспондентам ЕТВ в Ельцин Центре.

Организаторы проекта пригласили на встречу председателя Уральского родительского комитета, однако он обещал дать ответ позже. Что именно послужило поводом для общественного резонанса - организаторы мероприятия не знают.