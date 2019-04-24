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Уральский родительский комитет выступил против обсуждения проблем ЛГБТ
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Human rights 3805188 1920

Уральский родительский комитет выступил против обсуждения проблем ЛГБТ

Сегодня, 10:03ОбществоФото: pixabay.com
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