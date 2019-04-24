В Березовском через суд восстановлено право горожан на доступ к реке Пышма
В Березовском суд обязал ООО «Проект Лес» восстановить доступ граждан к реке Пышма, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Прокуратура установила, что ООО «Проект Лес» по договору аренды получило во временное пользование лесной участок вдоль береговой линии реки Пышма. На данной территории организация установила металлический забор с бетонной подпорной стеной протяженностью в 605 метров, который создавал препятствие для свободного доступа граждан к водному объекту.
Согласно статьи 6 Водного кодекса Российской Федерации, водные объекты, которые находятся в государственной или муниципальной собственности, являются объектами общего пользования.
Прокуратура направила в суд исковое заявление о возложении обязанности по демонтажу данного строения на ООО «Проект Лес». Суд удовлетворил требования ведомства. Ответчик, не согласившись с требованиями истца, направил апелляцию в Свердловский областной суд. Однако вышестоящая инстанция оставила решение без изменений.