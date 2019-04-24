В Березовском через суд восстановлено право горожан на доступ к реке Пышма

Прокуратура установила, что ООО «Проект Лес» по договору аренды получило во временное пользование лесной участок вдоль береговой линии реки Пышма. На данной территории организация установила металлический забор с бетонной подпорной стеной протяженностью в 605 метров, который создавал препятствие для свободного доступа граждан к водному объекту.

Согласно статьи 6 Водного кодекса Российской Федерации, водные объекты, которые находятся в государственной или муниципальной собственности, являются объектами общего пользования.