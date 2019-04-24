В Екатеринбурге дорожный знак упал на голову ребенку

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23 апреля на Уралмаше в Екатеринбурге на голову 12-летнего школьника упал дорожный знак, сообщает СУ СКР по Свердловской области.
Сюжеты: Екатеринбург
Инцидент произошел на перекрестке улицы Индустрии и проспекта Космонавтов. Ребенок был доставлен в больницу. Медики диагностировали у него ушибленную рану теменной области головы. После оказания необходимой помощи, ребенок был отправлен домой.
Следственный отдел города Екатеринбурга организовал доследственную проверку, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего и степень тяжести вреда, причиненного несовершеннолетнему.
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