В Екатеринбурге экс-сотрудник ДПС осужден на три года за взятку

16 мая 2018 года старший инспектор ДПС находился при исполнении служебных обязанностей на улице Библиотечная, 60. Он остановил автомобиль, которым управляла женщина. При проверке документов, сотрудник правоохранительных органов выявил у автолюбительницы признаки алкогольного опьянения. Он разъяснил водителю суть правонарушения и ответственность за него. Женщина предложила инспектору ДПС 30 тысяч рублей за несоставление протокола. На данное предложение обвиняемый ответил согласием и лично получил денежные средства в указанной сумме.

В этот момент на противоположной стороне дороги в своем автомобиле находилась женщина, которая увидела факт передачи денежных средств водителем сотруднику ДПС, о чем сообщила на телефон доверия.

Автовладелица, которая дала взятку должностному лицу, не была привлечена к уголовной ответственности в виду активного содействия следствию.