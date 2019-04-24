В Екатеринбурге городской субботник перенесли на рабочий день из-за Пасхи

Общегородской субботник должен был пройти 27 апреля, но власти столицы Урала посчитали, что это будет не удобно для горожан.

Мы посчитали правильным, чтобы перед Пасхой суббота была свободной, и люди могли этот праздник отметить, а перед 1 Мая убраться и пойти на праздник, сказал мэр Екатеринбурга.