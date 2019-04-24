В Екатеринбурге городской субботник перенесли на рабочий день из-за Пасхи
Сегодня, 20:36ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Екатеринбурге городской субботник пройдет 30 апреля. Его перенесли с выходного дня из-за Пасхи. Об этом рассказал мэр города на «41 канале».
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Общегородской субботник должен был пройти 27 апреля, но власти столицы Урала посчитали, что это будет не удобно для горожан.
Мы посчитали правильным, чтобы перед Пасхой суббота была свободной, и люди могли этот праздник отметить, а перед 1 Мая убраться и пойти на праздник, сказал мэр Екатеринбурга.
Ранее 27 апреля было объявлено общегородским днем чистоты.
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