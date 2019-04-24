В Екатеринбурге испекут самый большой кулич к Пасхе

Для гигантского пасхального пирога потребуются полтонны изюма, 22 тысячи куриных яиц, 300 килограммов сливочного масла и две тонны муки высшего сорта.

Сверху кулич польют 200 килограммами сахарной помадки. Гигантский кулич будет весить три тонны, а его диаметр превысит трехметровый размер. Пекарям предстоить собрать пирог на Октябрьской площади.

Пирог будет украшен макетом части Екатеринбурга с Городским прудом и будущим собором Святой Екатерины.

Для того, что зафиксировать рекордный размер пасхального кулича, в Екатеринбург приедет генеральный директор международного агентства «Интеррекорд» Влад Копылов.