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В Екатеринбурге пенсионерка отказывается выселяться из аварийного дома
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Екатеринбурге пенсионерка отказывается выселяться из аварийного дома

Сегодня, 19:54ОбществоФото: Е1
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