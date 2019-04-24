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В Екатеринбурге УК уничтожила сад, который 18 лет выращивал пенсионер
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Екатеринбурге УК уничтожила сад, который 18 лет выращивал пенсионер

Сегодня, 19:58ОбществоФото: E1.RU
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