В Екатеринбурге УК уничтожила сад, который 18 лет выращивал пенсионер
Сегодня, 19:58ОбществоФото: E1.RU
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В Екатеринбурге управляющая компания «Стандарт» уничтожила сад, который местный пенсионер выращивал на крыше в течение 18 лет, пишет портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Сотрудники управляющей компании ссылаются на решение суда, согласно которому сад на крыше девятиэтажного дома должен был быть уничтожен. По их словам, они обратились в суд, когда деревья начали разрушать кровлю.
Однако Николай Моргунов, который посадил сад, утверждает, что решение суда, на которое ссылается УК, он опротестовал. Суд оставил решение касаемо сада на крыше на усмотрение жильцов и УК. Жильцы на общем собрании проголосовали за то, чтобы оставить сад.
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Также пенсионер пояснил, что у УК сменился директор, который увидел решение суда трехлетней давности, и решил исполнить его.
В УК добавили, что сначала попросили пенсионера убрать сад добровольно, но он не захотел этого делать.
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