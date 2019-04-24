В Нижнем Тагиле мужчина украл и сдал в металлолом рельс весом 346 кг

В Нижнем Тагиле задержан житель Нижней Туры, мужчина подозревается в совершении кражи на железной дороге. По версии следствия, он похитил с перегона станций «Выя – ГРЭС» отрезок рельса длиной шесть метров и весом 346 килограммов. Рельс был демонтирован в рамках ремонта путей и находился близ железнодорожного перегона. Мужчина распилил его на несколько частей и сдал в пункт приема металлолома. Сумма причиненного ущерба составила 4,5 тысячи рублей.