В Нижнем Тагиле мужчина украл и сдал в металлолом рельс весом 346 кг
Сегодня, 10:20ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В Нижнем Тагиле транспортные полицейские раскрыли кражу металла на железной дороге, сообщает ОД ЛО МВД России на станции Нижний Тагил.
Сюжеты: Нижний Тагил
В Нижнем Тагиле задержан житель Нижней Туры, мужчина подозревается в совершении кражи на железной дороге. По версии следствия, он похитил с перегона станций «Выя – ГРЭС» отрезок рельса длиной шесть метров и весом 346 килограммов. Рельс был демонтирован в рамках ремонта путей и находился близ железнодорожного перегона. Мужчина распилил его на несколько частей и сдал в пункт приема металлолома. Сумма причиненного ущерба составила 4,5 тысячи рублей.
В отношении похитителя возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации.
Ранее тагильские транспортные полицейские задержали подростков, складывающих камни на железнодорожных путях близ станции Невьянск.
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