В Первоуральске водитель припарковал автомобиль на мемориале воинам ВОВ

Памятник воинам расположен на территории Первоуральского новотрубного завода. Со слов одной из сотрудниц предприятия, автомобиль принадлежит её коллеге, который оставил машину на мемориале из-за уборки территории завода.

Там нет захоронений, там только стела с фамилиями. Этой стелы не было, если бы в свое время начальник цеха не установил ее там,отметила женщина.

Комментаторы осудили поступок первоуральца за неуважение к памяти павших на войне предков. Руководство завода сообщило, что с сотрудником проведена беседа и он будет наказан за неэтичное поведение.

Руководство компании нетерпимо к нарушениям законодательных и моральных норм. Организация транспортного проезда и парковки на территории предприятия соответствует общим требованиям нормативных актов и правил дорожного движения РФ,сообщили в пресс-службе Первоуральского новотрубного завода.