Подпишись на нас в Яндекс.Новости
Ок
Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
В Первоуральске водитель припарковал автомобиль на мемориале воинам ВОВ
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
2019 04 25 00 02 53

В Первоуральске водитель припарковал автомобиль на мемориале воинам ВОВ

Сегодня, 00:25ОбществоФото: vk.com/incident96
Читайте
также
Тагильчане хотят международную выставку, музыкальный фестиваль и марафон
Доход мэра Нижнего Тагила вырос на миллион из-за продажи внедорожника
«Большой позор, что государство не готово было помочь в его начинаниях»