В России ожидается рост цен на новостройки

С помощью таких изменений у покупателей появится защищенность от недобросовестных строительных компаний. Однако застройщикам необходимы средства на строительство недвижимости, и единственным вариантом для этого остается кредитование в банках. В связи с этим вырастут издержки компаний, а, следовательно, и стоимость жилья, сообщают «Новые известия».

Согласно прогнозам экспертов, цены на квадратные метры увеличатся в этом году минимум на 10%. Однако сегодня пока еще сохраняется возможность приобрести жилье в столичной новостройке на условиях низкой ипотечной ставки и по привлекательной стоимости.

На данный момент лояльные цены остаются в ЖК «Настроение». Строительство ведется в 400 метрах от парка «Лосиный остров», на границе Ростокинского и Ярославского районов. В комплексе будут четыре корпуса, а также подземный и гостевой паркинг. Сейчас здесь происходит закладка фундамента. Именно начальным этапом строительства обусловлена низкая стоимость квартир: от 5,4 миллиона рублей. На последующих стадиях цена объектов будет увеличиваться.

Возведением этого ЖК занимается компания ГК ФСК (бывшая ФСК «Лидер»). По словам ее сотрудников, спрос на новые квартиры по прежним условиям достаточно высок.