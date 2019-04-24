В центре Екатеринбурга установят гигантский кулич и пасхальные яйца

Инсталляция принадлежит Фонду святой Екатерины и приурочена к празднованию православной Пасхи. Также у театра драмы появятся несколько яиц и гнездо с раскрашенными яйцами.

В разных частях Екатеринбурга появятся десять 2,5-метровых пасхальных яиц. Их установят на Плотинке, у храма «Большой Златоуст», у Свято-Троицкого Кафедрального Собора, на перекрестке улицы Московской с проспектом Ленина, на перекрестке улиц Малышева и Белинского, перед ТЦ «Алатырь», на перекрестке улицы Челюскинцев и проспекта Космонавтов, на пересечении Ленина и Гагарина, на пересечении Вайнера и Ленина, а также перед ТЦ «Карнавал».