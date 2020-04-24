Калужские больницы получили помощь от компании «Ташир»

Группа компаний “Ташир”, занимающаяся строительством, обеспечила четыре клиники в Москве и Калуге необходимыми средствами для борьбы с коронавирусом.
Куратор благотворительных программ ГК «Ташир», первый вице-президент группы компаний Татевик Карапетян подчеркнула, что компания и дальше продолжит снабжать необходимыми средствами больницы. На первом этапе помощи было выделено 25 миллионов рублей.
Компания обеспечила больницы масками, стерильными повязками, средствами для дезинфекции, защитными костюмами и пр. Также ГК “Ташир” приобрела необходимую технику, среди которой - пульсоксиметры для замера уровня кислорода в крови и смартфоны, чтобы медики могли оперативно обмениваться информацией между собой.
Кроме того, с 19 марта принадлежащий “Таширу” телемедицинский сервис “Онлайн Доктор” организует бесплатные консультации в круглосуточном режиме. Все онлайн-приемы бесплатны. Также с помощью приложения врачи могут общаться не только с пациентами, но и между собой.