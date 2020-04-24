Калужские больницы получили помощь от компании «Ташир»

Куратор благотворительных программ ГК «Ташир», первый вице-президент группы компаний Татевик Карапетян подчеркнула, что компания и дальше продолжит снабжать необходимыми средствами больницы. На первом этапе помощи было выделено 25 миллионов рублей.

Компания обеспечила больницы масками, стерильными повязками, средствами для дезинфекции, защитными костюмами и пр. Также ГК “Ташир” приобрела необходимую технику, среди которой - пульсоксиметры для замера уровня кислорода в крови и смартфоны, чтобы медики могли оперативно обмениваться информацией между собой.