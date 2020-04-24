Куйвашев: в Свердловской области не будет электронных пропусков
Сегодня, 19:47ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram сообщил, что в Свердловской области не будут вводится электронные пропуска для выхода из дома в условиях пандемии коронавируса.
Сюжеты: Коронавирус
По его словам, сейчас прорабатывается решение об оформлении пропусков тем, кто будет работать в майские праздники.
Я принял рeшение не ввoдить электрoнные прoпуска для всех жителей Свeрдловской области. Думаю, нaм с вами просто не нужeн еще и такой жeсткий кoнтроль за всеми пeремещениями, чтобы сoблюдать разумные огрaничения, напрaвленные на то, чтoбы как мoжно меньше урaльцев зарaзились нoвой корoнавирусной инфекцией,отметил губернатор.
Напомним, ранее в оперативном штабе региона по профилактике COVID-19 сообщили, что некоторых свердловских городах, в том числе Екатеринбурге и Нижнем Тагиле, в майские праздники жители смогут находится на улице лишь при наличии справки от работодателя.
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