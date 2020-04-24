Минтруд из-за пандемии предложил увеличить срок работы вахтовым методом до полугода
Министерство труда РФ предложило увеличить срок работы вахтовой смены на срок от трех месяцев до полугода из-за противоэпидемических ограничений, сообщает РБК со ссылкой на проект постановления правительства, подготовленного министерством.
Так, Минтруд предлагает установить временный порядок применения вахтового метода работы на непрерывных производствах в условиях пандемии для сдерживания распространения коронавируса.
Согласно временным правилам, работодатель может в исключительных случаях увеличить срок вахтовой смены на три-шесть месяцев, если новая смена не может прибыть на место из-за эпидемиологической ситуации. На данный момент законодательство предполагает, что максимальный срок вахты не может превышать трех месяцев, а смена — 12 часов. Столько же времени предусмотрено для отдыха.
Как пояснили в Минтруде, увеличение срока вахтовой смены возможно только при согласовании с работником. Кроме того, министерство предлагает ввести обязательную обсервацию для всех сотрудников перед началом вахты. При этом, карантин должен оплачиваться не ниже дневной тарифной ставки за один день работы.
Также работодателям рекомендуется обеспечить своих работников средствами профилактики от инфекции, услугами связи, предоставить возможность проезда до места работы и обратно, в том числе при экстренной необходимости выезда работника по семейным или иным обстоятельствам.
В России до 30 апреля объявлен режим изоляции. При этом, большинство организаций прекратили свою работу с целью недопущения распространения коронавируса. Согласно указу президента, работникам сохраняется заработная плата. Вынужденные каникулы не распространяются на предприятия с непрерывным производством, продуктовые магазины, аптеки, органы власти, транспорт и организации, ведущие банковские и финансовые расчеты.