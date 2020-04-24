Нижний Тагил утром засыпало снегом

Подписчики группы «ЧП Нижний Тагил» поделились снимками заснеженных улиц города.

Вот так выглядела Вагонка после снегопада:

Один из дворов снег покрыл полностью, вместе с машинами:

Запорошенный двор Фото: Группа «ЧП Нижний Тагил» Вконтакте

Даже трава оказалась вся в снегу:

Припорошенная трава Фото: Группа «ЧП Нижний Тагил» Вконтакте

А это дорога до Екатеринбурга, которую тоже запорошило снегом: