Нижний Тагил утром засыпало снегом

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Сегодняшнее утро встретило тагильчан холодной погодой и снегопадом.
Сюжеты: Нижний Тагил
Подписчики группы «ЧП Нижний Тагил» поделились снимками заснеженных улиц города.
Вот так выглядела Вагонка после снегопада:
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Один из дворов снег покрыл полностью, вместе с машинами:
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Запорошенный двор
Фото: Группа «ЧП Нижний Тагил» Вконтакте
Даже трава оказалась вся в снегу:
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Припорошенная трава
Фото: Группа «ЧП Нижний Тагил» Вконтакте
А это дорога до Екатеринбурга, которую тоже запорошило снегом:
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Дорога на Екатеринбург
Фото: Группа «ЧП Нижний Тагил» Вконтакте
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