«Покачал пресс — посмотрю кино»: чем занимаются тагильчане на карантине

Чем занимают свободное время на карантине тагильчане? Конечно, смотрят ТВ и киносериалы! Как отмечают провайдеры, число просмотров, в том числе на дополнительных экранах, продолжает расти, и это помогает людям не чувствовать себя в культурной и информационной изоляции.

При этом наметилась интересная тенденция — растет спрос на образовательный и развивающий контент, прежде всего в категориях фитнес, школьные видеоуроки и кулинария.

Так, видеосервис Wink зафиксировал, что пока дети осваивали школьную программу в разделе «Лицей» (онлайн-уроки для 5–11 классов), их родители озаботились своей физической формой и качали мышцы по руководству «Онлайн-тренировки. UFC GYM».

Фото: "Ростелеком"

Специально для тех, кто остался дома, цифровой видеосервис от «Ростелекома» совместно c крупнейшей международной сетью фитнес-клубов UFC GYM запустил серию бесплатных онлайн-тренировок для занятий спортом в домашних условиях. Все упражнения подобраны так, что их можно выполнять в любом возрасте и с любым уровнем подготовки: от новичков до людей, участвующих в соревнованиях.

Для всех, кто находится в самоизоляции предусмотрено несколько видов тренировок. Начинать день Wink и UFC GYM предлагают с занятия «Утреннее пробуждение». Всего 10 минут суставной разминки, по словам экспертов, помогут привести себя в тонус, взбодриться и зарядиться позитивом на весь день.

Тем, кто только планирует начать заниматься спортом, подойдет функциональная тренировка для начинающих. Упражнения направлены на развитие основных групп мышц и работу с собственным весом, поэтому специального снаряжения для занятий не потребуется.

Для опытных атлетов подойдут силовые тренировки. Занятия с гантелями и функциональные тренировки, направленные на развитие всех мышц тела. Если под рукой нет гантелей, в ролике тренер расскажет, чем их можно заменить. Также в домашних условиях доступна ударная тренировка «Бой с тенью», направленная на изучение и усвоение технических элементов боя без реального партнера по спаррингу.

Для подготовки к занятиям предусмотрена 10-минутная комплексная онлайн-разминка, которая разогреет мышцы и подготовит тело к любой физической нагрузке.