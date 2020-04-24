Полная изоляция, день двадцать четвертый. Что происходит в Нижнем Тагиле

Сегодня стало известно, что в период майских праздников в Нижнем Тагиле будет действовать пропускной режим. Так, выход на улицу просто для прогулки может обернуться штрафом.

В Нижнем Тагиле во время майских праздников будет действовать пропускной режим

Однако штрафы никто не отменял, они действуют уже сейчас. На сегодняшний день в судах Нижнего Тагила на рассмотрении находится около 20 протоколов о нарушении режима.

Жителей Нижнего Тагила начали штрафовать за нарушение режима самоизоляции

Предприниматели, работающие в ТРЦ «Кит», написали коллективное обращение к губернатору Евгению Куйвашеву, полпреду в УрФО Николаю Цуканову, министру промышленности РФ Денису Мантурову, а также гендиректору ООО «Моллино менеджмент» Валерию Чуватину с просьбой о предоставлении арендных каникул. Дело в том, что в апреле ТРЦ закрыт из-за режима самоизоляции, однако предпринимателей просят оплатить аренду в полном объеме.

Арендаторы ТРЦ «Кит» в Нижнем Тагиле просят помощи у полпреда и губернатора

УПФР напомнило тагильчанам, что в период пандемии коронавируса прием граждан осуществляется только по неотложным вопросам. Каким именно, выяснило TagilCity.ru.

В УПФР в Нижнем Тагиле напомнили об ограничениях приема граждан из-за коронавируса

Сегодня стало известно, что родителям, чьи дети не посещают детские сады во время самоизоляции, не надо вносить плату за апрель месяц.

В Нижнем Тагиле детские сады не будут выставлять счета для оплаты за апрель

Волонтеры Медицинского колледжа на своей странице в Instagram продолжают делиться отчетами о помощи пенсионерам и маломобильным гражданам.

На фоне пандемии коронавируса появляется немало слухов. Это касается и ритуальной сферы. Мы пообщались с ритуальными агентствами и узнали об особенностях их работы во время пандемии.

«В обстановке более духовной». О работе похоронных служб Нижнего Тагила при пандемии