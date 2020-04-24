Полная изоляция, день двадцать четвертый. Что происходит в Нижнем Тагиле
Завершился еще один день самоизоляции в Нижнем Тагиле. Сегодня стало известно о введении пропускного режима на майские праздники. Однако электронные пропуска вводить не будут, ограничатся справками от работодателей. Остальным тагильчанам придется посидеть дома. Что еще произошло за день, расскажет TagilCity.ru.
Сегодня стало известно, что в период майских праздников в Нижнем Тагиле будет действовать пропускной режим. Так, выход на улицу просто для прогулки может обернуться штрафом.
Однако штрафы никто не отменял, они действуют уже сейчас. На сегодняшний день в судах Нижнего Тагила на рассмотрении находится около 20 протоколов о нарушении режима.
Предприниматели, работающие в ТРЦ «Кит», написали коллективное обращение к губернатору Евгению Куйвашеву, полпреду в УрФО Николаю Цуканову, министру промышленности РФ Денису Мантурову, а также гендиректору ООО «Моллино менеджмент» Валерию Чуватину с просьбой о предоставлении арендных каникул. Дело в том, что в апреле ТРЦ закрыт из-за режима самоизоляции, однако предпринимателей просят оплатить аренду в полном объеме.
УПФР напомнило тагильчанам, что в период пандемии коронавируса прием граждан осуществляется только по неотложным вопросам. Каким именно, выяснило TagilCity.ru.
Сегодня стало известно, что родителям, чьи дети не посещают детские сады во время самоизоляции, не надо вносить плату за апрель месяц.
Волонтеры Медицинского колледжа на своей странице в Instagram продолжают делиться отчетами о помощи пенсионерам и маломобильным гражданам.
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#мывместе Волонтёры-медики Нижнетагильского филиала ГБПОУ "СОМК" продолжают помогать пожилому и маломобильному населению города. 🔅 Сегодня, 24 апреля 2020 года, волонтеры - Голубева Вероника и Лебедева Анна, под руководством педагога Дополнительного образования Гробовой Ольги Андреевны, доставляли на 11 адресов карты льготного отпуска медикаментов для людей с хронической патологией г. Нижний Тагил совместно с Демидовской Центральной Городской больницей. Не забывайте, рядом с нами есть люди, которым требуется внимание и помощь!!! 🆘 Мы оперативно реагируем на все заявки поступающие на горячий номер 📍 8 800 200 34 11 ❗Важно понимать, что волонтеры действуют только по заявкам, принятым на официальные выделенные каналы связи - «Горячая линия» ОНФ по оказанию помощи пожилым и маломобильным гражданам в ситуации коронавируса! ✅Помощь оказывается людям пожилого возраста: приобретение продуктов первой необходимости, лекарственных средств и вынос мусора. #ВолонтерыМедики #МыВместе #СтопКоронавирус #СОМК #НижнийТагил #ВЦСОМК #АВЦ
Публикация от «Доброе Сердце❤️» (@vo_dobroeserdce)
На фоне пандемии коронавируса появляется немало слухов. Это касается и ритуальной сферы. Мы пообщались с ритуальными агентствами и узнали об особенностях их работы во время пандемии.
В Свердловской области количество зараженных коронавирусом составляет 304 человека, из них 33 случая зарегистрированы за последние сутки. В Нижнем Тагиле известно о шести заболевших, новых случаев коронавируса не выявлено.