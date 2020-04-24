Проект строительства магистрали Екатеринбург-Челябинск заморозили из-за пандемии
Сегодня, 12:08ОбществоФото: pixabay.com
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Проект высокоскоростной железнодорожной магистрали Екатеринбург-Челябинск был заморожен из-за пандемии коронавируса, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на пресс-службу «Уральской скоростной магистрали».
Сюжеты: Коронавирус
Как сообщает пресс-служба компании, из-за коронавируса участники проекта должны пересмотреть свои приоритеты и перераспределить ресурсы, чтобы справиться с социально-экономическим кризисом. Поэтому проект было решено заморозить.
В послании отмечают, что команда достигла высоких результатов. Так, идея создания высокоскоростной магистрали стала частью стратегического планирования России. Проект привлек отечественных и иностранных партнеров.
Команда проекта отметила, что после стабилизации ситуации в стране, проект снова будет вынесен на повестку дня.
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