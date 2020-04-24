Проект строительства магистрали Екатеринбург-Челябинск заморозили из-за пандемии

Как сообщает пресс-служба компании, из-за коронавируса участники проекта должны пересмотреть свои приоритеты и перераспределить ресурсы, чтобы справиться с социально-экономическим кризисом. Поэтому проект было решено заморозить.

В послании отмечают, что команда достигла высоких результатов. Так, идея создания высокоскоростной магистрали стала частью стратегического планирования России. Проект привлек отечественных и иностранных партнеров.