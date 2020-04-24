Путин: для региональных больниц закупят 1 200 реанимобилей

В конце совещания Владимир Путин по линии Совета безопасности поручил силовым структурам в кратчайшие сроки приобрести служебный и другой специальный транспорт. Об этом информирует телеграм-канал «Мейстер».

При этом хорошо бы рассмотреть еще один вариант поддержки отечественной автомобильной промышленности. На сегодняшний день в России имеется порядка 21 000 машин «скорой помощи». Пару лет назад представители Министерства здравоохранения страны сообщили, что 45% из имеющегося автотранспорта более пяти лет. Старые машины «скорой помощи» нужно заменить на новые.