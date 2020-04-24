Роспотребнадзор назвал условия для открытия предприятий общепита во время пандемии
Роспотребнадзор назвал условия, при соблюдении которых предприятия общественного питания смогут возобновить работу в период пандемии коронавируса, сообщают «РИА-Новости».
Среди основных требований — размер площади, а также количество человек в зале.
Открытие кафе и ресторанов планируется в несколько этапов. Сразу после того, как будет отменен режим самоизоляции, приступить к работе смогут те заведения, площадь которых не превышает 50 кв. м., а в зале размещается не больше 10 человек. Когда в конкретном регионе уровень заболеваемости начнет снижаться, смогут начать работать кафе и рестораны не более, чем на 20 человек. При этом, банкеты разрешат в них проводить только при условии, что между столами расстояние будет не меньше метра, а за столом будет не больше двух человек.
В обычном режиме общепит начнет работать только когда в регионе не останется ни одного зараженного, а по стране будет сохраняться тенденция уменьшения количества зараженных. По мнению экспертов, большая часть заведений начнет работать уже на последнем этапе.
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