Роспотребнадзор назвал условия для открытия предприятий общепита во время пандемии

Открытие кафе и ресторанов планируется в несколько этапов. Сразу после того, как будет отменен режим самоизоляции, приступить к работе смогут те заведения, площадь которых не превышает 50 кв. м., а в зале размещается не больше 10 человек. Когда в конкретном регионе уровень заболеваемости начнет снижаться, смогут начать работать кафе и рестораны не более, чем на 20 человек. При этом, банкеты разрешат в них проводить только при условии, что между столами расстояние будет не меньше метра, а за столом будет не больше двух человек.