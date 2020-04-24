Российские гандболистки вышли в финальную часть Евро-2020

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Европейская федерация гандбола отменила оставшиеся туры женского квалификационного турнира к чемпионату Европы.
Как сообщает «Советский спорт», в связи с пандемией Covid-19 европейская организация отменила заключительные встречи отборочного турнира, а участники финальной части чемпионата Европы были отобраны согласно рейтингу.
Таким образом, в финале турнира сыграют сборные Франции, России, Нидерландов, Румынии, Швеции, Венгрии, Черногории, Германии, Сербии, Испании, Словении, Польши, Чехии, Хорватии. Норвегии и Дании.
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