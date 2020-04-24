Семья из Невьянска через прокуратуру получила денежное возмещение за аварийное жилье

В ходе проверки установлено, что женщина с детьми проживала в многоквартирном доме по улице Свердлова, который признан аварийным и подлежащим сносу. Администрация города заключила с ней соглашение о размере возмещения за изымаемую недвижимость. Сумма составила 900 тысяч рублей.