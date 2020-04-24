Семья из Невьянска через прокуратуру получила денежное возмещение за аварийное жилье
Сегодня, 18:01ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Жительница Невьянска, воспитывающая ребенка-инвалида, обратилась в прокуратуру о нарушении жилищных прав ее семьи, сообщает пресс-служба ведомства.
В ходе проверки установлено, что женщина с детьми проживала в многоквартирном доме по улице Свердлова, который признан аварийным и подлежащим сносу. Администрация города заключила с ней соглашение о размере возмещения за изымаемую недвижимость. Сумма составила 900 тысяч рублей.
Однако в установленный срок муниципалитет не перечислил деньги на счет заявительницы, поэтому она обратилась в прокуратуру, которая внесла представление главе Невьянского городского округа.
После этого деньги на счет заявительницы поступили в полном объеме.
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