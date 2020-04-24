«Я тоже невольно раздражаюсь»: Евгений Куйвашев высказался о частых рассылках от МЧС

Глава региона ответил, что сам «невольно раздражается» на эти сообщения, но призвал относиться к ним с пониманием.

Признаюсь честно, иногда я тоже на несколько секунд невольно раздражаюсь на эти сообщения. Но давайте будем относиться к таким рассылкам с пониманием, сказал глава региона.

По его словам, сообщения действительно стали приходить чаще. Данный ресурс используется в том числе для информирования граждан о мерах профилактики и противодействия распространения коронавируса. Он считает, что такая рассылка полезна и информативна, потому что сообщение может стать одним из решающих факторов для граждан, чтобы остаться дома и соблюдать изоляцию.