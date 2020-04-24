«Я тоже невольно раздражаюсь»: Евгений Куйвашев высказался о частых рассылках от МЧС
Жители Свердловской области пожаловались Евгению Куйвашеву на частую рассылку смс от МЧС. Главу региона спросили, для чего ведомство рассылает сообщения по ночам, сообщает E1.
Глава региона ответил, что сам «невольно раздражается» на эти сообщения, но призвал относиться к ним с пониманием.
Признаюсь честно, иногда я тоже на несколько секунд невольно раздражаюсь на эти сообщения. Но давайте будем относиться к таким рассылкам с пониманием, сказал глава региона.
По его словам, сообщения действительно стали приходить чаще. Данный ресурс используется в том числе для информирования граждан о мерах профилактики и противодействия распространения коронавируса. Он считает, что такая рассылка полезна и информативна, потому что сообщение может стать одним из решающих факторов для граждан, чтобы остаться дома и соблюдать изоляцию.
Он отметил, что для приезжих из других регионов эта рассылка может стать единственным источником информации.