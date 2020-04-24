Свердловская область вошла в ТОП-10 регионов по преступлениям в общественных местах

Как пишет «РЕН-ТВ» в десятку регионов с наибольшим количеством преступлений, совершенных в общественных местах, вошли Республика Тыва (36,6%), Карелия (36%), а также Самарская (35,1%), Волгоградская (34,2) и Свердловская (34,2%) области. Среди регионов с наибольшим количеством противоправных действий выделяется Воронежская область (41,2%), Москва (39,2%) и Санкт-Петербург (38,1%).

С начала 2020 года зафиксировано более 150 тысяч преступлений, которые были совершены в общественных местах. В МВД отметили, что их количество сократилось на 1,4%, по сравнению с тем же периодом 2019 года.