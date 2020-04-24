Уральским семьям-льготникам дадут по пять тысяч рублей к 1 мая
Сегодня, 20:30ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Единовременную выплату в 5 тысяч рублей получат отдельные категории семей в Свердловской области. Такое решение было принято на заседании правительства региона, сообщается на сайте департамента информполитики.
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Реестр получателей единовременных выплат будет сформирован до конца недели. В него будут включены малоимущие семьи с детьми до 18 лет, многодетные семьи с подушевым доходом ниже прожиточного минимума в регионе, а также семьи с детьми-инвалидами.
Деньги обещают автоматически перевести в банки до 28 апреля, а к 1 мая финансы поступят на счета граждан, рассказал на брифинге 24 апреля министр соцполитики Свердловской области Андрей Злоказов. При этом, никакого заявления на выплату льготникам подавать не надо.
Глава региона Евгений Куйвашев поручил профильным ведомствам и министерствам вести строгий контроль всех денежных поступлений.
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