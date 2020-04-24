В Екатеринбурге спасли ребенка с туберкулезом, который жил на теплотрассе

Мальчик на данный момент доставлен в детскую туберкулезную больницу Нижнего Тагила. Он находится в палате интенсивной терапии.

Год назад соцработник фонда Наталия Санникова направлялась утром на работу, когда к ней подошел мальчик и попросил 10 рублей на кефир. Женщина купила ему кефир и булочки, они сели на остановке и мальчик рассказал о себе. Его мама злоупотребляет алкоголем, заставляет собирать бутылки, но он не хочет этим заниматься, а потому подметает территорию больницы. Его за это кормили. В семье семеро детей, а отец скончался от туберкулеза.

Мальчик кашлял, что насторожило Наталию, а потому она отвела его на флюорографию, которая выявила туберкулез. Когда женщина привезла бумаги в тубдиспансер, оказалось, что глава семейства состоял на учете.

В фонде рассказали, что Наталия добилась путевки в противотуберкулезный санаторий, но через месяц его забрала мама. Однако, 16 апреля мальчик сам связался с ней и попросил о помощи.

Женщина нашла его на теплотрассе и тут же вызвала скорую помощь. Через некоторое время мальчик оказался в детской туберкулезной больнице Нижнего Тагила.

Кроме того, Наталия добилась, чтобы из семьи забрали остальных шестерых детей. Сейчас их обследуют медицинские работники.