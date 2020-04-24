В Екатеринбурге военные поздравили с 75-летием победы 104-летнего ветерана
Сегодня, 11:40ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Военные продолжают проводить акцию «Парад для каждого ветерана». Сегодня, 23 апреля, они устроили личный мини-парад для 104-летнего ветерана из Екатеринбурга Семена Козьмина, сообщает портал E1.
Сюжеты: Коронавирус, Екатеринбург
Как рассказали изданию в пресс-службе ЦВО, под окнами ветерана был размещен подвижный экран. Военнослужащие показали автомобильный вальс на армейских внедорожниках УАЗ. Автомобильные расчеты выстроились в виде цифры 75, выполнили синхронные проезды в виде восьмерки и другие элементы.
В самом конце колонна прошла единым строем, также как во время парада в День Победы, выдерживая одну скорость, дистанцию и интервалы.
Ранее военнослужащие проводили мини-парад для еще одного екатеринбургского ветерана — фронтовика-артеллериста Михаила Чечулина.
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