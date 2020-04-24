В Екатеринбурге военные поздравили с 75-летием победы 104-летнего ветерана

Как рассказали изданию в пресс-службе ЦВО, под окнами ветерана был размещен подвижный экран. Военнослужащие показали автомобильный вальс на армейских внедорожниках УАЗ. Автомобильные расчеты выстроились в виде цифры 75, выполнили синхронные проезды в виде восьмерки и другие элементы.

В самом конце колонна прошла единым строем, также как во время парада в День Победы, выдерживая одну скорость, дистанцию и интервалы.